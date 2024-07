Musik Halbjahrescharts: Benson Boone und Taylor Swift spitze

Seine Musik kommt als handgemachter E-Gitarren-Rock daher, sein „Beautiful Things“ bewies in den letzten Monaten das Zeug zum Tiktok-Welthit, vor allem wegen dieser Stelle, an der das zuvor harmlos klimpernd wirkende Lied rau zu einem Crescendo abhebt: „Don't... take... these beautiful things that i've got“. Manche erinnert Boones Stimme an Freddie Mercurys elektrisierenden Gesang.