Schaukampf Halmich zu Kampf gegen Raab: Habe drei Wochen überlegt

Ex-Profiboxerin Regina Halmich hat vor ihrer Zusage für den Kampf gegen Entertainer Stefan Raab deutlich länger gezögert als bisher bekannt. „Die Wahrheit ist: Es hat ungefähr drei Wochen gedauert“, sagte die 47-Jährige beim TV-Kongress Screenforce Day Festival in Düsseldorf über das Match. Der Schaukampf soll am 14. September in Düsseldorf stattfinden. RTL übertragt ihn. „Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Ich habe mich auch gefragt: Was bewegt ihn dazu? Das fragen wir uns ja alle.“