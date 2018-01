später lesen Los Angeles Hans Zimmer für Golden Globe nominiert Teilen

Das in der Ära des Kalten Kriegs spielende Märchen "The Shape of Water" von Guillermo del Toro wurde in sieben Kategorien für die Golden Globes nominiert. Die TV-Drama-Serie "Big Little Lies" führte die Fernsehnominierungen mit sechs an. Tom Hanks, James Franco, Meryl Streep und Saoirse Ronan sind unter den nominierten Schauspielern. Christopher Plummer wurde als bester Nebendarsteller für seine Rolle in dem Film "Alles Geld der Welt" nominiert.