Leute Harriet Herbig-Matten: Habe toxische Männlichkeit erlebt

Herbig-Matten spielt in der neuen Amazon-Serie „Maxton Hall“ die Privatschülerin Ruby, die von ihrem steinreichen Mitschüler James (Damian Hardung) bedrängt wird - und sich dennoch in ihn verliebt. „In der Serie gab es viele Szenen, in denen James Macht über Ruby ausübt. Das Gefühl, das ich dabei gespürt habe, war auch lange nach dem Dreh noch in mir. Es war schwierig, das loszuwerden.“