Westafrika Harry und Meghan besuchen Nigeria

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan werden am Freitag zu einem dreitägigen Besuch in Nigeria erwartet. Die Reise in das westafrikanische Land erfolgt auf Einladung des nigerianischen Generalstabschefs, den Harry am Rande der Invictus Games in Düsseldorf getroffen hatte. Der jüngere Sohn von König Charles III. hatte die Spiele für kriegsversehrte Soldaten vor zehn Jahren ins Leben gerufen.