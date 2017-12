Harry und Meghan: Die offiziellen Verlobungsbilder sind da

Zwei romantische Fotos zur Verlobung von Prinz Harry (33) und der US-Schauspielerin Meghan Markle (36) sind am Donnerstag in London veröffentlicht worden. dpa

Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt, wie sich das Paar lächelnd aneinander schmiegt. Auf einem etwas formelleren Bild sitzen die beiden auf einer Treppe und berühren sich an den Händen. Die Fotos entstanden auf dem Gelände von Schloss Windsor. Harry und Markle haben sich am 27. November verlobt und wollen am 19. Mai in Windsor westlich von London heiraten.

Die 91-jährige Königin Elizabeth II. reiste unterdessen per Zug gemeinsam mit Prinz Philip (96) zu ihrem Landsitz Sandringham. Dort verbringt das Paar traditionell die Weihnachtstage. Als Reiselektüre hatte Philip ein Buch des deutschen Kunsthistorikers Frank Zöllner über den Maler, Bildhauer und Baumeister Michelangelo dabei.

FOTO: Alexi Lubomirski