Reaktionen : „Harry & Meghan“: Presse erbost, Palast erleichtert

London Die Netflix-Dokuserie über Harry und Meghan löst bei der britischen Presse Wut aus, sie betiteln ihn als „Verräter“. Doch wie geht die Königsfamilie mit den Vorwürfen um?

„Würde im Angesicht von Verrat“ titelte die „Daily Mail“ am Freitag zu einem Foto, das Harrys Bruder Prinz William und Prinzessin Kate (beide 40) mit ihren Kindern beim Eintreffen zum Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey zeigt. Die „Sun“ titelte zu einem ähnlichen Foto, in das ein Porträt Harry und Meghans eingefügt war: „Der Verräter und die Pflichtbewussten“.