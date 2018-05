später lesen Royale Pflichten Harry und Meghan treffen Wohltäter FOTO: Dominic Lipinski FOTO: Dominic Lipinski Teilen

Twittern

Teilen



Drei Tage nach ihrer Trauung erfüllen Prinz Harry und Meghan schon ihre ersten royalen Pflichten als Ehepaar. Sie nehmen am Dienstag an einer Gartenparty des Buckingham-Palasts in London teil. dpa