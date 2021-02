Nachricht zum Valentinstag : Harry und Meghan werden wieder Eltern

Prinz Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, erwarten ihr zweites Kind. Foto: Misan Harriman/The Duke And Duch/PA Media/dpa

London Die Queen ist hocherfreut: Ihr Enkel Harry wird zum zweiten Mal Vater. Wann das Kind geboren wird, ist noch nicht bekannt - doch auf den Namen laufen bereits Wetten.

Auf dem in schwarz-weiß gehaltenen Bild von Fotograf Misan Harriman strahlt sich das Paar unter einem Baum sitzend an. Meghans Kopf ruht in Harrys Schoß, ihre rechte Hand liegt auf ihrem - bereits deutlich sichtbaren - Babybauch, der Prinz ist barfuß.