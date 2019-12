Klage gegen Filmmogul : Harvey Weinsteins Kaution erhöht

New York Harvey Weinstein humpelt ins Gericht - doch ein Rückenleiden soll den Prozessbeginn im Januar gegen den 67-Jährigen, dem unter anderen Vergewaltigung vorgeworfen wird, nicht gefährden. Bei anderen Klagen liegt ein Einigungsvorschlag auf dem Tisch.

Nachdem die Staatsanwälte zahlreiche Verstöße Weinsteins beim Tragen der elektronischen Fußfessel moniert hatten, entschied das Gericht in New York übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Mittwoch, seine Kaution von einer auf fünf Millionen Dollar zu erhöhen. Unterdessen könnte der 67-Jährige sich in einigen Zivilfällen mit Klägerinnen geeinigt haben.