Fortsetzung : Hayley Atwell mit Tom Cruise in „Mission: Impossible“

Los Angeles Hollywood-Star Tom Cruise (57) erhält mit der britisch-amerikanischen Schauspielerin Hayley Atwell Verstärkung bei seinem nächsten „Mission: Impossible“-Einsatz.

Atwell, die zuletzt in „Avengers: Endgame“ auf der Leinwand zu sehen war, spielte in vielen Fernsehproduktionen und in Filmen wie „Christopher Robin“, „Testament of Youth“, „Captain America“ und „Cassandras Traum“ mit.