Alien oder Nofretete? : Heidi Klum stimmt sich auf Halloween ein

Los Angeles Gut zwei Wochen vor Halloween gewährt Model Heidi Klum (46) auf Instagram einen ersten Blick auf ihr diesjähriges Kostüm.

„Michelangelo... oops!... ich meinte Mike Marino fest bei der Arbeit, mein Halloweenkostüm zu formen“, schrieb die vierfache Mutter am Mittwoch zu einem kurzen Video, das den Make-up-Künstler Marino von der Firma Prosthetic Renaissance vor einer Büste in einer Werkstatt zeigt.

Sein Team werde an Halloween (31. Oktober) zehn Stunden damit verbringen, sie in die noch geheime Figur zu verwandeln, kündigte Klum an. Fans könnten die Prozedur in einem Schaufenster in New York mitverfolgen.