Heidi Klum (45) hält an Traditionen fest und hat vor Ostern mehrere Videos gepostet, in denen sie in ihrem Haus in Los Angeles Eier färbt. „Heute Ostereier bemalen“, schrieb die vierfache Mutter dazu am Montag. dpa