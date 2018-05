später lesen Paar-Auftritt Heidi Klum und Tom Kaulitz posieren in Cannes FOTO: Arthur Mola FOTO: Arthur Mola Teilen

Model Heidi Klum (44) und Musiker Tom Kaulitz (28) haben am Donnerstag Arm in Arm am Rande des Filmfestivals in Cannes für die Fotografen posiert. dpa