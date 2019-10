„Meet Your Master“ : Heiner Lauterbach nennt seine Frau „Rottweiler“

„Meet Your Master“

Die Gründer Heiner und Viktoria Lauterbach stellten in München Deutschlands erste Edutainment-Plattform vor. Foto: Ursula Düren/dpa.

München Viktoria Lauterbach (47) ist aus Sicht ihres Mannes Heiner wohl gefährlicher als sie aussieht. Der 66 Jahre alte Schauspieler nannte seine zierliche Gattin am Montag „Rottweiler“.

Ohne sie wäre das Online-Schulungs-Projekt „Meet Your Master“, das Lauterbach in München vorstellte, nicht so weit gekommen. „Diese Leute unter einen Hut zu kriegen - da musste ich meinen Rottweiler von der Leine lassen: Viktoria, die setzt sich durch.“