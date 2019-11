Brexit : Helen Mirren: Demokratie noch in den Kinderschuhen

Helen Mirren: Demokratie noch in den Kinderschuhen

London Helen Mirren hält die Demokratie für ein wunderbares System. Aber die Oscar-Gewinnerin weist auch auf die Probleme hin.

Die britische Oscar-Preisträgerin Helen Mirren („Die Queen“) sieht die Demokratie noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. „Demokratie ist unglaublich wichtig und ein wunderbares System. Ich habe das Gefühl, es steckt noch in den Kinderschuhen“, sagte die 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London.