Preisverleihung : Helene Fischer nach einem Jahr zurück auf Bühne

Sängerin Helene Fischer hat während der Fernsehgala "Goldene Henne" die Goldene Henne in der Kategorie Entertainment erhalten. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig In Leipzig fand wieder einmal die Fernsehgala „Die Goldene Henne“ statt. Zu den Preisträgern gehörte auch Helene Fischer.

Helene Fischer (36, „Atemlos“) ist nach einem Jahr auf die Bühne zurückgekehrt - als Preisträgerin. Bei der Fernsehshow „Die Goldene Henne“ nahm sie in Leipzig eine Auszeichnung für ihre „Helene Fischer Show“ entgegen.

Die Show der Sängerin, die seit Jahren am 1. Weihnachtstag im ZDF gezeigt wird, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Dafür werden Highlights aus alten Shows gezeigt. Es sei ihr sehr wichtig, dass sie selbst die Auswahl treffe, sagte die 36-Jährige.

Am Freitag hatte der Schlagerstar ein Doppelalbum angekündigt. Es hat den Titel „Die Helene Fischer Show - Meine Schönsten Momente Vol. 1“ - passend zu dem Zusammenschnitt älterer Show-Highlights, den das ZDF als Ersatz am ersten Weihnachtstag senden will. Es handle sich um 40 „persönlich“ vom Schlagerstar ausgewählte Songs, schrieb das „Team Helene“ auf Facebook.