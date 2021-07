Superstar : Helene Fischer startet geheimnisvollen Countdown

Helene Fischer gibt sich geheimnisvoll. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Helene Fischer macht es spannend: Was mag der orangefarbene Kreis bedeuten? Was verbirgt sich hinter dem Countdown. Das regt zu Spekulationen an.

Helene Fischer (36, „Atemlos“) hat einen mysteriösen Countdown gestartet. Auf ihrer Webseite wird in orange-farbener Schrift auf schwarzem Hintergrund in Sekundenschritten auf die Nacht vom 5. zum 6. August heruntergezählt.

Welches Ereignis mit Ende ihres 37. Geburtstags, den sie am 5. August feiert, ansteht, wird bislang nicht weiter erklärt.

Auch in den Sozialen Medien gab sich Fischer geheimnisvoll. Auf ihrem Instagram-Account fanden sich keine Fotos von der Sängerin, ihr Profilbild zeigte auf Instagram wie auch auf Facebook und Twitter nur einen orangenen Kreis auf schwarzem Hintergrund. Die Hintergründe dieses Internet-Auftritts sind noch unklar, Fans spekulierten jedoch über ein neues Album.

Im vergangenen Dezember hatte der Superstar „Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente (Vol. 1)“ veröffentlicht und es damit auf Anhieb wieder an die Spitze der Charts geschafft.