später lesen „Time’s Up“ Herzogin Kate erntet Kritik für dunkelgrünes Kleid FOTO: Chris Jackson FOTO: Chris Jackson Teilen

Twittern

Teilen



Herzogin Kate steht wegen ihrer Kleiderwahl bei der Verleihung der britischen Bafta-Awards in der Kritik. Die schwangere Herzogin von Cambridge erschien am Sonntag in einem dunkelgrünen Kleid mit schwarzem Gürtel auf dem roten Teppich des Filmpreises. dpa