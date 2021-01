Britische Royals : Herzogin Kate feiert 39. Geburtstag im Landhaus-Lockdown

Amner Herzogin Kate hat Geburtstag. Auf eine große Feier wird jedoch verzichtet. Die Frau von Prinz William hat sich für ein kleines Familientreffen entschieden.

In dem großzügigen Landhaus in der Grafschaft Norfolk hatte die Familie bereits Weihnachten und Neujahr verbracht. Die Royals hatten wegen der Corona-Pandemie auf ein größeres Familientreffen über die Feiertage verzichtet.

Ebenfalls per Twitter kam die Antwort: „Danke für die freundlichen Wünsche zum Geburtstag der Herzogin“, war auf dem Account von Kate und William zu lesen. „Geburtstage waren in den vergangenen Monaten sehr anders, und unsere Gedanken sind weiterhin bei all denen, die in diesen herausfordernden Zeiten in erster Reihe stehen“, so das Paar. Auf einem Foto dazu war eine freundlich winkende Kate zu sehen - mit einem modischen schwarz-weiß gesprenkelten Mund-Nasen-Schutz.