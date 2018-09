später lesen Gemeinschaftsküche Herzogin Meghan veröffentlicht Kochbuch für guten Zweck FOTO: Jenny Zarins FOTO: Jenny Zarins Teilen

Twittern

Teilen



Herzogin Meghan geht ihr erstes Solo-Projekt als Mitglied des britischen Königshauses an. Es handelt sich um ein Kochbuch, dessen Einnahmen einem guten Zweck dienen sollen. Das teilte der Kensington-Palast am Montag in London mit. dpa