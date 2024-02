Leute Hilary Swank: Zeit mit erkranktem Vater war außergewöhnlich

Hollywood-Schauspielerin Hilary Swank blickt dankbar auf die dreijährige Auszeit, die sie mit ihrem erkrankten Vater verbracht hat. „Es war eine der wichtigsten Zeiten meines Lebens, denke ich“, sagte die 49-Jährige in der „Today“-Show über ihre Schauspielpause zwischen 2014 und 2017, in der sie ihren Vater nach einer Lungentransplantation unterstützt hat. „Es gab eine Menge Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber es war außergewöhnlich und nichts, was ich jemals bereuen würde.“