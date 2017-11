später lesen Wonnemonat Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle in Mai FOTO: Eddie Mulholland FOTO: Eddie Mulholland Teilen

Twittern

Teilen



Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) soll im Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden. Das teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit. Die Queen habe dafür ihre Erlaubnis gegeben, hieß es in einer Mitteilung auf Twitter. Die Königsfamilie werde die Hochzeit bezahlen. dpa