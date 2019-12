Heiratsantrag : Hollywood-Star Emma Stone hat sich verlobt

Dave McCary und Emma Stone wollen heiraten. Foto: Javier Rojas/Pi/Prensa Internacional via ZUMA/dpa.

Los Angeles Sie hält ihr Privatleben gern geheim, doch jetzt möchte Emma Stone ihr Glück mit der ganzen Welt teilen. Bald läuten die Hochzeitsglocken für die Schauspielerin und ihren Freund Dave McCary.

Auf Instagram postete McCary am Mittwoch (Ortszeit) ein Foto, das ihn zusammen mit Stone zeigt. Die Schauspielerin („La La Land“) lehnt ihren Kopf an sein Gesicht und hält lächelnd ihre Hand mit einem auffälligen Ring in die Kamera. McCary versah das Bild mit zwei Symbolherzen.