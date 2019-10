Walk of Fame : Hollywood-Stern für Harry Connick Jr.

Los Angeles Ein Stern und viel Lob für Harry Connick Jr. - der amerikanische Sänger und Schauspieler ist am Donnerstag auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette geehrt worden.

Connick und Zellweger drehten zusammen die Filmkomödie „New In Town“ (2009). Der Musiker war auch in Filmen wie „P.S. Ich liebe Dich“ und in „Hope Floats“ an der Seite von Sandra Bullock zu sehen. Seine erste Grammy-Trophäe gewann der Jazzsänger und Pianist mit dem Soundtrack für die Hit-Romanze „Harry und Sally“.