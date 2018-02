später lesen Reg E. Cathey "House of Cards"-Star stirbt an Lungenkrebs Teilen

US-Schauspieler Reg E. Cathey ist im Alter von 59 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Cathey spielte in zahlreichen US-Serien kleinere und größere Rollen, darunter auch in preisgekrönten Produktionen wie "House of Cards" oder "The Wire".