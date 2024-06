Leute H.P. Baxxter sagt auf Sylt zum dritten Mal „Ja“

Scooter-Frontman H.P. Baxxter (60) ist wieder verheiratet. Am Freitagnachmittag veröffentlichte er auf Instagram ein Foto, das ihn in weißer Smokingjacke mit seiner Gattin Sara in kurzem rosa Kleid in Keitum auf Sylt zeigt. Dort wurden beide standesamtlich getraut. Die Nachricht „Just married“ komplettierte der Musiker mit einem roten Herzen. Binnen kurzer Zeit erntete er für den Post mehr als 10.000 Likes.