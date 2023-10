Comedian „Ich liebe Menschen“: Bülent Ceylan singt gegen Hass an

Comedian Bülent Ceylan sieht den Titel seiner ersten Single-Auskopplung „Ich liebe Menschen“ nicht als naive Botschaft. „Auf keinen Fall. In dem Lied wird klar benannt, was falsch läuft. Aber mir ist einfach wichtig, dass man sich gegenseitig wieder mehr beachtet und respektiert. Egal, wie jemand aussieht, welche Hautfarbe oder Herkunft jemand hat“, sagte der Sohn einer Deutschen und eines Türken der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. „Rassismus und Fremdenhass haben in unserem Land einfach keinen Platz.“