NDW-Hit : „Ich will Spaß“-Sänger Markus wünscht sich Spritpreisbremse

Vor 40 Jahren besang Markus einen Horrorpreis für Sprit in seinem Hit «Ich will Spaß». Heute wünscht er sich eine Spritpreisbremse. Foto: Silas Stein/dpa

Bad Camberg „Und kost' Benzin auch drei Mark zehn: scheißegal, es wird schon geh'n!“, sang der NDW-Sänger 1982 - und die halbe Nation stimmte ein. Was damals unverstellbar war, hat die Realität längst überholt.

„Für mich persönlich dürfte die bei 1,55 Euro liegen, denn das wären 3,10 DM geteilt durch zwei“, sagt der Sänger des berühmten Autofahrer-Hits „Ich will Spaß“, in dem es unter anderem heißt: „Und kost' Benzin auch drei Mark zehn: scheißegal, es wird schon geh'n!“. Markus war einer der großen Stars der Neuen Deutschen Welle. Im Sommer will der aus Bad Camberg in Hessen stammende Sänger ein neues Album herausbringen (geplanter Titel: „Das Leben liebt mich... und ich liebe das Leben“.)