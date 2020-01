Bestsellerautorin : Ildikó von Kürthy: Man sollte nicht alles glauben

Hamburg Viele empfinden das Alter als Last. Die Schriftstellerin Ildikó von Kürthy kann ihm aber auch positive Seiten abgewinnen.

Kurz nach ihrem 50. Geburtstag sei es ihr gar nicht gut gegangen, bekannte von Kürthy, die am 20. Januar 52 wird. „Ich hatte die Zahl unterschätzt. 50, das klingt nach der Mitte des Lebens - in Wirklichkeit sind statistisch gesehen schon fast zwei Drittel des Lebens vorbei. Kein ganz angenehmer Gedanke.“

Wenn ihr die Waage ein ungemütliches Gewicht anzeige, wisse sie, dass sie das in abshebarer Zeit wieder verändern werde. „Eine derartige Ruhe lag mir früher fern. Der Vorteil am Älterwerden ist, dass man zum Profi seines eigenen Lebens wird: in der Ehe, im Beruf, im Straßenverkehr, in der Gesundheitspflege.“