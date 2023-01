Preisverleihung : „Im Westen nichts Neues“ geht bei Golden Globes leer aus

Los Angeles Wer in Hollywood einen Namen hat, ist heute in Beverly Hills zu Gast - dort werden zum 80. Mal die Golden Globes vergeben. Deutschlands Kandidat verliert allerdings gegen die argentinische Konkurrenz.

Der Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger ist bei der Verleihung der Golden Globes leer ausgegangen. Der Preis in der Sparte „bester nicht-englischsprachiger Film“ ging für „Argentina, 1985“ nach Argentinien. Es waren auch „Close“ (Belgien), „Decision to Leave“ (Südkorea) und „RRR“ (Indien) nominiert.

Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden in der Nacht in Beverly Hills vergeben. Weitere Gewinner der vom Sender NBC live ausgestrahlen Gala waren dieses Mal: