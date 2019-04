später lesen Monarchie In Japan endet eine Ära - Kaiser Akihito dankt ab Teilen

Japans Kaiser Akihito hat den Göttern des Landes seine Abdankung angekündigt. Der 85 Jahre alte Monarch führte am Dienstag in den Schreinen seines Palastes religiöse Riten aus - gekleidet in die moderne Version einer jahrhundertealten höfischen Tracht aus goldbrauner Robe und hoch aufragender schwarzer Kopfbedeckung. Von Lars Nicolaysen, dpa