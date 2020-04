„Wesentliche Dienstleitung“ : In Neuseeland ist der Osterhase systemrelevant

In Neuseeland ist der Osterhase systemrelevant

Wellington Neuseelands Regierungschefin hat auch die Kleinsten der Gesellschaft im Blick. Und stellt klar: Auch in Zeiten der Corona-Krise sind Osterhase und Zahnfee wichtig.

Auch in dem Pazifikstaat herrscht wegen des grassierenden Virus der Ausnahmezustand, die Menschen dürfen nur wenig das Haus verlassen.

Ardern warb bei den Kindern für Verständnis, dass der Osterhase möglicherweise nicht zu jedem kommen kann, weil er dieses Jahr wohl mit seinen eigenen Hasen daheim besonders beschäftigt ist. Ihr Vorschlag für die Kinder in Neuseeland: „Vielleicht malt ihr ein Osterei und hängt es vorne ins Fenster.“ So könnten sie den Kindern in der Nachbarschaft bei deren Osterei-Suche helfen.