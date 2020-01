Große Party am Strand : In Rio beginnt der Karneval

In Rio beginnt der Karneval

Große Party am Strand

Der Auftakt zum 50-tägigen Countdown zum diesjährigen Karneval fand am Strand von Copacabana statt. Foto: Bruna Prado/AP/dpa.

Rio de Janeiro Mit einer großen Party auf dem Strand von Copacabana hat in Rio de Janeiro offiziell der Straßenkarneval begonnen.

Den Auftakt zu den diesjährigen Feierlichkeiten machte eine bunt gemischte Musiktruppe unter dem Namen „Bloco da Favorita“. Vor einer Menge von rund 300.000 Menschen stellten sich auf einer Bühne am Strand auch die Bewerber um die Ämter der Königin und des Königs des Karnevals vor.

Am Abend (Ortszeit) kam es zu chaotischen Szenen, als die Sicherheitskräfte Reizgas einsetzten, um die verbliebenen Karnevalsbesucher zu vertreiben. Die Zeitung „O Globo“ berichtete unter Berufung auf die Polizei, die Beamten seien mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen worden, als sie nach Ende des Konzerts das Gelände räumen wollten.

Die Feierlichkeiten in der brasilianischen Metropole sollen in diesem Jahr 50 Tage und damit deutlich länger andauern als sonst - im vergangenen Jahr war der Karneval nicht einmal halb so lang.