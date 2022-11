Günstig kochen : Steigende Lebensmittelpreise: Günstige „Broke-Rezepte“ werden immer beliebter

Deutschland Nicht nur an der Tankstelle oder bei den Nebenkostenabrechnungen von Heiz- und Stromkosten kriegen Verbraucher die Inflation deutlich zu spüren. Auch die Lebensmittelkosten in Supermärkten sind erheblich gestiegen. Wie dennoch günstig gekocht werden kann, soll der „Broke-Rezepte-Trend“ zeigen.

In ihren Videos rechnet Jennifer jedes Gramm der verwendeten Lebensmittel genau aus und es werden hauptsächlich Vorräte verwendet, die jeder zu Hause hat. Darüber hinaus gibt sie Tipps, wie mit weniger als 50 Euro ein Wocheneinkauf für die ganze Familie erfolgreich sein kann. Die Alleinerziehende gibt gegenüber dem Wochenmagazin Stern zu, dass ihre Rezepte nicht die gesündesten sind, dafür aber stets sättigend. Vor allem bei Studierenden und Alleinerziehenden kämen ihre Videos besonders gut an.

Drei „Broke-Rezepte“ von Jennifer Kuschel

Blätterteig-Konstruktion mit Spinat, Tomaten und Mozzarella : Das Rezept hat Jennifer „Four for Four“ benannt, da lediglich vier verschiedene Produkte gebraucht werden und die Mahlzeit vier Personen sättigen soll. Sie legt einen Blätterteig (79 Cent) auf einem Backblech aus, bestreicht diesen mit Spinat (69 Cent) und gibt einige Gewürze (10 Cent) mit dazu. Anschließend verteilt sie Tomaten (40 Cent) und Mozzarella (89 Cent) auf dem Spinat. Daraufhin wird ein zweiter Blätterteig verwendet, um das Vorherige abzudecken. Schließlich kommt das Ganze in den Backofen. Die Mahlzeit kostet die Alleinerziehende weniger als 4 Euro.

Nudelpfanne mit Zucchini und Knoblauch: Das Video „Das muss weg“ zeigt, wie Jennifer Essensreste verarbeitet, bevor sie ungenießbar werden. Deswegen hat die „Broke-Rezepte“-Expertin keine Preise angegeben. An erster Stelle zerbricht sie harte Lasagne Blätter und kocht diese. Während der Kochzeit wird der Zucchini in dünne Scheiben geschnitten und der Knoblauch klein gewürfelt. Das Gemüse wird angebraten und die Nudeln kommen mit einem Schuss Nudelwasser dazu. Die Zutaten werden zusammen in der Pfanne geschwenkt und angeschwitzt. Erfolgreich konnten somit die verliebenden Lebensmittelreste verwertet werden.