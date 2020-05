Krisen bewältigen : Iris Berben: „Wir schaffen das“ war der richtige Satz

Berlin Die Zeiten sind schwierig, aber Iris Berben glaubt an Solidarität und Humanität. Die Krise kann uns auch stärker machen.

Schauspielerin Iris Berben (69) glaubt an den Satz „Wir schaffen das“ von Kanzlerin Angela Merkel aus der Flüchtlingskrise. Man könne über Versäumnisse vieles sagen, aber der Kern dieses Satzes habe nach wie vor seine „absolute Berechtigung“. „Er erzählt viel über dieses Land und über die Menschen, die sich auch einbringen“, sagte Berben in Berlin.

„Ich finde, da sollten wir immer wieder darauf hinweisen, weil alle anderen sind so viel lauter“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Und es gibt so eine große Anzahl von Menschen in diesem wirklich fantastischen Land, die sich einsetzen und die Wege finden wollen. Und insofern denke ich: Es ist und bleibt der richtige Satz.“