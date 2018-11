Bernardo Bertolucci ist tot

Der italienische Regisseur starb am Montag im Alter von 77 Jahren in Rom nach einer langen Krankheit, wie italienische Medien melden.

Zu seinen bekanntesten Filmen gehören "Der letzen Tango in Paris" (1972), "Der Himmel über der Wüste" (1990) und "Little Buddha" (1993). Sein Film "Der letzte Kaiser" (1987) erhielt neun Oscars. Für sein Lebenswerk wurde Bertolucci unter anderem vom Filmfestival von Venedig und in Cannes ausgezeichnet.

(mlat/AFP)