Meister der „Animal Prints“ Italienischer Modedesigner Roberto Cavalli gestorben

„Mit großer Trauer nehmen wir heute endgültig Abschied von unserem Gründer“, hieß es in einem Instagram-Post des Modeshauses Roberto Cavalli. Cavallis Erbe werde durch seine Kreativität, seine Liebe zur Natur und seine Familie weiterleben. „Ruhe in Frieden, du wirst vermisst werden und du wirst von so vielen geliebt, dass dein Name weiterleben wird, ein Leuchtfeuer der Inspiration für andere und besonders für mich“, schrieb der Creative Director, Fausto Puglisi.