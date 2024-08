Baby Jack Blues Bieber ist da - Justin und Hailey sind Eltern

Justin und Hailey hatten sich im Juli 2018 miteinander verlobt. „Du bist die Liebe meines Lebens“, schrieb der Sänger damals auf Instagram an das Model gerichtet. „Mein Herz gehört ganz und gar dir, und ich werde dich immer an erste Stelle setzen.“ Er verspreche, „unsere Familie mit Ehre und Redlichkeit zu führen“ und sich durch Jesus leiten zu lassen. Auch die Tochter des gläubigen Schauspielers Stephen Baldwin und seiner Frau Kennya Baldwin sparte in ihrer Antwort nicht mit religiösen Referenzen.