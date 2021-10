Filmstar : Jamie Foxx ist glücklich mit seinem ehelosen Familienleben

Der US-Schauspieler Jamie Foxx braucht keinen Ring am Finger. Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Los Angeles Der Schauspieler hat zwei Töchter mit zwei Frauen. Verheiratet ist er aber nicht. Das hat seiner Ansicht nach durchaus Vorzüge.

Seine heute 27 Jahre alte Tochter Corinne habe früher oft auf die verheirateten Eltern ihrer Freunde verwiesen, sagte Foxx dem Promi-Portal „E! News“ am Montag (Ortszeit). „Aber dann sind viele dieser Ehen in die Brüche gegangen, als die Kinder älter wurden“, so Foxx.