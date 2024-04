Musiker Jan Delay: Jeder sollte Demokratie bewahren und wählen gehen

Für den Hamburger Musiker Jan Delay ist wählen gehen das Wichtigste, um die Demokratie bewahren zu können. „Ich will nicht voraussetzen und fordern, dass jeder Mensch politisch ist. Ich denke nur, es ist einfach immer gut, wenn man sich für politische Dinge interessiert und für die Zusammenhänge“, sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Und ich finde es einfach nur wichtig, dass wir in einer Demokratie leben und das weiterhin bewahren und dass jeder seinen kleinen Teil dazu beiträgt, indem er wählen geht.“