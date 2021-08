Fernsehen : Jan Hofer moderiert erstmals „RTL Direkt“

Berlin Nachrichten, Hintergrund, Zuschauerfragen und etwas Comedy: Die neue „Tagesschau“-Konkurrenz „RTL Direkt“ will in 20 Minuten ohne Werbepause viel unterbringen und hält damit den Anchorman auf Trab.

In der ersten Ausgabe war die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Gast. Hofer wirkte routiniert und zugewandt, stellte der Politikerin aber mehrmals auch unangenehme Fragen: etwa nach Schwächen in ihrem Wahlkampf, zu Ambitionen in Richtung Rot-Rot-Grün oder danach, ob das Desaster in Kabul einen Rücktritt zur Folge haben müsse.