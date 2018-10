später lesen Entgiftung Jan Ullrich sucht den Weg zurück ins Leben FOTO: Guido Kirchner FOTO: Guido Kirchner Teilen

Ex-Radstar Jan Ullrich räumt Suchtprobleme ein und berichtet über seinen Entzug in den USA. Er werde nach einer Behandlung in Miami für sechs Wochen in den deutschsprachigen Raum zurückkehren, bevor in den USA eine weitere Behandlungsphase beginne, zitierten „Bild“ und „Focus online“ am Sonntag aus einem Statement Ullrichs. dpa