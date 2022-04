Gesundheit : Jane Fonda hat ein entspanntes Verhältnis zum Alter

New York Jane Fonda schätzt sich glücklich, dass sie noch lebt und arbeiten kann. Auch wenn so manches Gelenk nicht mehr original ist.

Hollywood-Star Jane Fonda (84) stört sich nach eigenen Worten nicht am Älterwerden.

„Ich bin mir sehr bewusst, dass ich dem Tod näher bin. Und das macht mir eigentlich nicht so viel aus“, sagte sie in einem Interview in der Fernsehsendung „CBS Sunday Morning“. „Was mich stört, ist, dass mein Körper im Grunde nicht meiner ist“, sagte sie weiter. „Meine Knie sind nicht meine, meine Hüften sind nicht meine, meine Schulter ist nicht meine.“