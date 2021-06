Fit für die Demo : Jane Fonda: Krafttraining für das Klima

Jane Fonda in Clearwater County bei einer Gebetszeremonie als Vorbereitung auf die Protestaktion gegen die Ölpipeline. Foto: Alex Kormann/Star Tribune via AP/dpa

Los Angeles Die 83-jährige Oscarpreisträgerin plant, im US-Bundesstaat Minnesota an der Seite von Umweltschützern gegen den Bau einer Öl-Pipeline zu protestieren. Fondas Vorbereitung: Krafttraining.

Fonda („Das China-Syndrom“, „Grace und Frankie“) ist seit Jahrzehnten politisch aktiv. Sie war in den 70er Jahren eine der bekanntesten Kämpferinnen gegen den Vietnamkrieg. Zuletzt führte sie häufig Protestaktion gegen den Klimawandel an. Bei „Fire Drill Fridays“- Demonstrationen in Washington wurde sie mehrmals festgenommen.