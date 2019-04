später lesen Neue Ära Japans Kaiser Akihito kündigt Göttern Abdankung an Teilen

Japans Kaiser Akihito hat den Göttern des Landes seine Abdankung angekündigt. Gekleidet in der modernen Version einer jahrhundertealten höfischen Tracht vollführte der 85 Jahre alte Monarch am Dienstag in den Schreinen seines Palastes religiöse Riten. dpa