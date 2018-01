später lesen Down Under Javier Bardem taucht in der Antarktis ab FOTO: Christian Ăslund FOTO: Christian Ăslund Teilen

Der spanische Schauspieler Javier Bardem ist in der Antarktis abgetaucht. Mit Umweltschützern betrachtete Bardem zwei Stunden lang von einem U-Boot aus die Unterwasserwelt, wie Greenpeace am Dienstag mitteilte. Die Umweltorganisation setzt sich dafür ein, in der Antarktis das weltgrößte Meeresschutzgebiet zu schaffen. dpa