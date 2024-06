Sängerin Jenni Rivera posthum mit Stern auf „Walk of Fame“ geehrt

Latina-Star Jenni Rivera (1969-2012) ist im Herzen von Hollywood posthum mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ geehrt worden. Die fünf Kinder der Sängerin enthüllten die 2783. Sternenplakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ in Erinnerung an ihre Mutter. Als Gastrednerin würdigte die mexikanische Sängerin Gloria Trevi die verstorbene Musikerin.