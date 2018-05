später lesen Netflix-Komödie Jennifer Aniston als lesbische US-Präsidentin FOTO: Francois Mori FOTO: Francois Mori Teilen

Twittern

Teilen



Hollywood-Schauspielerin Jennifer Aniston (49) zieht ins Weiße Haus ein: In der Netflix-Komödie „First Ladies“ soll Aniston eine mit einer Frau verheiratete US-Präsidentin spielen, an der Seite von Komikerin Tig Notaro (47) als First Lady. dpa