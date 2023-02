Schauspielerin : Jennifer Aniston schwelgt in Erinnerungen

Jennifer Aniston schwelgt in Erinnerungen

Jennifer Aniston mit ihrem Vater John Aniston 2012 in Hollywood. Foto: Chris Pizzello/AP/dpa

Los Angeles Jennifer Aniston hat an ihrem Geburtstag ihre verstorbenen Eltern gefeiert. Dazu postete die Schauspielerin ein ganz besonderes Foto.

Mit einem Kindheitsfoto, das ihre Eltern zeigt, hat sich US-Schauspielerin Jennifer Aniston („Friends“) bei ihren Fans für all die Glückwünsche zum Geburtstag bedankt. „Ich denke an diese beiden Menschen, die mich geboren haben, während ich meinen wunderschönen Geburtstag ausklingen lasse“, schrieb die 54-Jährige auf Instagram .

Aniston hatte am Samstag Geburtstag gehabt. „Danke euch ALLEN für meine wunderschönen Geburtstagswünsche. Ich habe so viel Liebe von so vielen Menschen gespürt, und ALLES davon wird mich durch dieses wilde und wunderbar unbekannte Jahr tragen, das vor mir liegt. Ich liebe euch!“